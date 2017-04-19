КПК «Совет»: честность, открытость, ответственность

В Красноярске активно развиваются новые формы финансовых услуг. В том, насколько надежны и выгодны потребительские кооперативы, разбираемся вместе с Максимом Куликовым, председателем правления КПК «Совет».

Сегодня мы наблюдаем всплеск кредитных потребительских кооперативов. Возможно, у кого-то слово «кооператив» ассоциируется с бурными перестроечными временами, началом российского предпринимательства. С тех пор прошло много времени. Теперь подобные организации занимают значительный сегмент в финансовой системе России, являются полноправным участником рынка и регулируются законами.

По словам Максима Куликова, обширная законодательная база создает правовую прозрачность в работе кооперативов, определяет границы и правила игры.

— Деятельность кооперативов регулируется федеральным законом «О кредитной кооперации» и контролируется Центробанком. И здесь мы мало чем отличаемся от тех же банков. Что касается всплеска финансовых предложений от КПК, то это связано с удешевлением банковских вкладов и недоверием к сомнительным микрофинансовым организациям, — говорит эксперт.

Каким образом закон защищает сбережения пайщиков? Пожалуй, это краеугольный вопрос для тех, кто не удовлетворен снижением процентов по банковским вкладам и пристально рассматривает предложения финансовых организаций, способных сохранить и приумножить накопления.

Вклады пайщиков кооперативов находятся под тройной защитой. Во-первых, КПК получает право работать только в том случае, если является членом саморегулируемой организации (СРО) кредитных кооперативов. Реестр ежемесячно обновляется Банком России и содержит сведения в том числе о кооперативах, проходящих процедуру ликвидации. Во‑вторых, по Закону «О кредитной кооперации» такие организации обязаны формировать резервный фонд, и в случае непредвиденной ситуации он станет «подушкой безопасности» пайщиков. В-третьих, вклады пайщиков кооператива страхуются.

— Сбережения пайщиков КПК «Совет» застрахованы дважды — в НКО «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» и АСК «Инвестстрах». Таким образом, страховка защищает как инвестиционный портфель компании, так и отдельно каждый вклад без ограничения суммы, — отмечает председатель правления Максим Куликов.

Агрессивная реклама микрофинансовых организаций, обещающих проценты невиданной щедрости, а также скандалы вокруг так называемых «пирамид», заставляет людей с опаской относиться к любому финансовому предложению, отличному от скудных банковских процентных ставок по вкладам. Вдруг это очередной «МММ»? По мнению председателя правления КПК «Совет», сравнение кредитных кооперативов с «пирамидами» и им подобными происходит по нескольким причинам.

— Нас часто спрашивают: не «пирамида» ли ваш кооператив? Пожалуй, это один из самых устойчивых мифов, сложившихся из-за низкой информированности людей. Свою роль сыграл и недобросовестный пиар со стороны конкурентов, — сетует эксперт.

Давайте разберемся, в чем ключевое отличие. В первую очередь в том, что кооператив — некоммерческая организация, которая создается для удовлетворения потребностей участников за счет экономической (но не предпринимательской) деятельности. В отличие от «пирамиды», других микрофинансовых организаций и даже банков, кооперативы не создаются для извлечения прибыли. Чаще кооперация носит территориальный или профессиональный характер, а финансовая помощь предоставляется только членам сообщества.

— Люди объединились, выбрали правление, сделали взносы, получили процент за помощь от других членов кооператива. Все абсолютно прозрачно и понятно. Кредитные кооперативы работают исключительно со сбережениями своих участников и никаких рисковых операций на открытом финансовом рынке не ведут, — поясняет председатель правления КПК «Совет».

Кооперативы, как и банки, предлагают широкую линейку продуктов по вкладам. Пайщикам есть из чего выбирать. Более того, в таких сообществах есть уникальные предложения, которых не встретишь в других финансовых организациях. И речь идет не только о высоких процентах по вкладам. Самыми популярными продуктами в этом сегменте, предлагаемыми КПК «Совет», являются вклады «Накопительный» и «Бизнес недели».

— Вклад «Накопительный» открывается на срок от 3 до 36 месяцев со ставкой 19% годовых. Это пополняемый вклад с капитализацией процентов. Что это значит? Ежемесячно начисляемые проценты добавляются к общему счету. Таким образом, следующий процент начисляется уже на большую сумму. В итоге в конце года пайщик получит сумму начисленных процентов больше, чем с ежемесячным снятием процентов. Этот вклад поможет не просто сохранить накопления, но и существенно их приумножить. Краткосрочный вклад «Бизнес недели» открывается со сроком от 15 до 60 дней под 18% годовых. Теперь посчитаем. Например, вы продали квартиру за 3 млн. Однако покупка новой жилплощади откладывается на несколько месяцев. Вклад «Бизнес недели» поможет вырастить полученную от продажи сумму и принесет порядка 84 тыс. рублей за два месяца. При обустройстве на новом месте эти деньги очень пригодятся, — рассказывает председатель правления КПК «Совет».

Каждый из нас хочет, чтобы сбережения не лежали «мертвым грузом». Тем более что инфляция — по-прежнему актуальный «тренд» экономики. Вместе с тем высокие проценты вызывают вопросы у потенциальных пайщиков: за счет чего кооперативы обеспечивают такие предложения по вкладам? Максим Куликов, отвечая на этот вопрос, подчеркивает, что высокие дивиденды обеспечены успешными бизнесами заемщиков в реальном секторе экономики:

— Мы, по сути, выполняем роль кассы взаимопомощи. Одним людям нужны деньги, а другие готовы их позаимствовать. Займы мы выдаем преимущественно реальному сектору бизнеса, у которого быстрый оборот, высокая маржинальность, низкий риск по инвестициям, ясная и прозрачная документация. Мы не содержим огромные штаты экономистов и не участвуем в играх на валютных рынках, не покупаем свопы, фьючерсы и индексы. Потому риск инвестиций минимальный. Я вижу, кому выдаю кредит, вижу его документы, активы. Если говорить о личной практике, то во многом мне помогает опыт предыдущей работы оперуполномоченного уголовного розыска. Я отлично вижу, когда мне пытаются лгать. Люди это чувствуют. Как чувствуют и наше стремление быть предельно честными, открытыми и ответственными. Это основные принципы, на которых мы строим свою работу. Уверен, что именно такой подход помогает нашему кооперативу крепко стоять на ногах, не терять равновесие и развиваться вместе с нашими пайщиками.