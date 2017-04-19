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КПК «Совет»: честность, открытость, ответственность

Главная Экономика
Красноярск
08:53 19 Апреля 2017
вклады, финансы, деньги, сбережения
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В Красноярске активно развиваются новые формы финансовых услуг. В том, насколько надежны и выгодны потребительские кооперативы, разбираемся вместе с Максимом Куликовым, председателем правления КПК «Совет».

Сегодня мы наблюдаем всплеск кредитных потребительских кооперативов. Возможно, у кого-то слово «кооператив» ассоциируется с бурными перестроечными временами, началом российского предпринимательства. С тех пор прошло много времени. Теперь подобные организации занимают значительный сегмент в финансовой системе России, являются полноправным участником рынка и регулируются законами.

По словам Максима Куликова, обширная законодательная база создает правовую прозрачность в работе кооперативов, определяет границы и правила игры.

— Деятельность кооперативов регулируется федеральным законом «О кредитной кооперации» и контролируется Центробанком. И здесь мы мало чем отличаемся от тех же банков. Что касается всплеска финансовых предложений от КПК, то это связано с удешевлением банковских вкладов и недоверием к сомнительным микрофинансовым организациям, — говорит эксперт.

Каким образом закон защищает сбережения пайщиков? Пожалуй, это краеугольный вопрос для тех, кто не удовлетворен снижением процентов по банковским вкладам и пристально рассматривает предложения финансовых организаций, способных сохранить и приумножить накопления.

Вклады пайщиков кооперативов находятся под тройной защитой. Во-первых, КПК получает право работать только в том случае, если является членом саморегулируемой организации (СРО) кредитных кооперативов. Реестр ежемесячно обновляется Банком России и содержит сведения в том числе о кооперативах, проходящих процедуру ликвидации. Во‑вторых, по Закону «О кредитной кооперации» такие организации обязаны формировать резервный фонд, и в случае непредвиденной ситуации он станет «подушкой безопасности» пайщиков. В-третьих, вклады пайщиков кооператива страхуются.

— Сбережения пайщиков КПК «Совет» застрахованы дважды — в НКО «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» и АСК «Инвестстрах». Таким образом, страховка защищает как инвестиционный портфель компании, так и отдельно каждый вклад без ограничения суммы, — отмечает председатель правления Максим Куликов.

Агрессивная реклама микрофинансовых организаций, обещающих проценты невиданной щедрости, а также скандалы вокруг так называемых «пирамид», заставляет людей с опаской относиться к любому финансовому предложению, отличному от скудных банковских процентных ставок по вкладам. Вдруг это очередной «МММ»? По мнению председателя правления КПК «Совет», сравнение кредитных кооперативов с «пирамидами» и им подобными происходит по нескольким причинам.

— Нас часто спрашивают: не «пирамида» ли ваш кооператив? Пожалуй, это один из самых устойчивых мифов, сложившихся из-за низкой информированности людей. Свою роль сыграл и недобросовестный пиар со стороны конкурентов, — сетует эксперт.

Давайте разберемся, в чем ключевое отличие. В первую очередь в том, что кооператив — некоммерческая организация, которая создается для удовлетворения потребностей участников за счет экономической (но не предпринимательской) деятельности. В отличие от «пирамиды», других микрофинансовых организаций и даже банков, кооперативы не создаются для извлечения прибыли. Чаще кооперация носит территориальный или профессиональный характер, а финансовая помощь предоставляется только членам сообщества.

— Люди объединились, выбрали правление, сделали взносы, получили процент за помощь от других членов кооператива. Все абсолютно прозрачно и понятно. Кредитные кооперативы работают исключительно со сбережениями своих участников и никаких рисковых операций на открытом финансовом рынке не ведут, — поясняет председатель правления КПК «Совет».

Кооперативы, как и банки, предлагают широкую линейку продуктов по вкладам. Пайщикам есть из чего выбирать. Более того, в таких сообществах есть уникальные предложения, которых не встретишь в других финансовых организациях. И речь идет не только о высоких процентах по вкладам. Самыми популярными продуктами в этом сегменте, предлагаемыми КПК «Совет», являются вклады «Накопительный» и «Бизнес недели».

КПК «Совет»: честность, открытость, ответственность

— Вклад «Накопительный» открывается на срок от 3 до 36 месяцев со ставкой 19% годовых. Это пополняемый вклад с капитализацией процентов. Что это значит? Ежемесячно начисляемые проценты добавляются к общему счету. Таким образом, следующий процент начисляется уже на большую сумму. В итоге в конце года пайщик получит сумму начисленных процентов больше, чем с ежемесячным снятием процентов. Этот вклад поможет не просто сохранить накопления, но и существенно их приумножить. Краткосрочный вклад «Бизнес недели» открывается со сроком от 15 до 60 дней под 18% годовых. Теперь посчитаем. Например, вы продали квартиру за 3 млн. Однако покупка новой жилплощади откладывается на несколько месяцев. Вклад «Бизнес недели» поможет вырастить полученную от продажи сумму и принесет порядка 84 тыс. рублей за два месяца. При обустройстве на новом месте эти деньги очень пригодятся, — рассказывает председатель правления КПК «Совет».

КПК «Совет»: честность, открытость, ответственность

Каждый из нас хочет, чтобы сбережения не лежали «мертвым грузом». Тем более что инфляция — по-прежнему актуальный «тренд» экономики. Вместе с тем высокие проценты вызывают вопросы у потенциальных пайщиков: за счет чего кооперативы обеспечивают такие предложения по вкладам? Максим Куликов, отвечая на этот вопрос, подчеркивает, что высокие дивиденды обеспечены успешными бизнесами заемщиков в реальном секторе экономики:

— Мы, по сути, выполняем роль кассы взаимопомощи. Одним людям нужны деньги, а другие готовы их позаимствовать. Займы мы выдаем преимущественно реальному сектору бизнеса, у которого быстрый оборот, высокая маржинальность, низкий риск по инвестициям, ясная и прозрачная документация. Мы не содержим огромные штаты экономистов и не участвуем в играх на валютных рынках, не покупаем свопы, фьючерсы и индексы. Потому риск инвестиций минимальный. Я вижу, кому выдаю кредит, вижу его документы, активы. Если говорить о личной практике, то во многом мне помогает опыт предыдущей работы оперуполномоченного уголовного розыска. Я отлично вижу, когда мне пытаются лгать. Люди это чувствуют. Как чувствуют и наше стремление быть предельно честными, открытыми и ответственными. Это основные принципы, на которых мы строим свою работу. Уверен, что именно такой подход помогает нашему кооперативу крепко стоять на ногах, не терять равновесие и развиваться вместе с нашими пайщиками.

*Кредитный потребительский кооператив «СОВЕТ» ИНН 2460098567. Суммасбережения от 10 000. Выплата процентов ежемесячно либо в конце срока вотделениях КПК «СОВЕТ». Все вклады застрахованы. Страхование финансовыхрисков осуществляется АО АСК «Инвестстрах». КПК «СОВЕТ» состоит всаморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество», видетельство от 21.10.2016 г. Деятельность КПК «СОВЕТ» осуществляется под контролем ЦБ РФ и регулируется ФЗ № 190 «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г. 
Фото: КПК «Совет»
По материалам КПК «Совет»

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