18 апреля
Красноярск
погода +6 °C
курсы валют
56.25
 
€ 59.84
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Енисейском районе готовятся начать строительство лесохимического комплекса

Главная Экономика
Красноярск
13:54 18 Апреля 2017
экономика, завод, промышленность, лес, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Целлюлозный завод по глубокой переработке древесины создадут в Енисейском районе Красноярского края.  Инвестиции составят около 100 млрд рублей. Проект предпрития презентуют на Красноярском экономическом форуме.

Ожидается, что стройка обеспечит около 1,5 тыс. новых рабочих мест, а само будущее производство — около 4 тыс.

Инвестиционный проект реализуется в рамках соглашения, подписанного между правительством Красноярского края и ООО «Сибирский Лес». В 2015 годк компания «Сибирский лес» заключила контракт с генеральным подрядчиком — им стала «Китайская корпорация инжиниринга САМС» (China CAMC Engineering Co., Ltd.).

В рамках КЭФ компания планирует подписать ряд соглашений как с инвесторами, так и с СибГАУ — опорным вузом Красноярского края, где будут обучать специалистов для нового производства.

В пресс-службе министерства лесного хозяйства региона также рассказали,  что в Богучанском районе запланировано строительство целлюлозного производства мощностью 750 тыс тонн целлюлозы в год. Прект развивает  АО «Краслесинвест».

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Реальные доходы красноярцев за год уменьшились на 3,4%

Реальные доходы красноярцев за год уменьшились на 3,4%

17 Апреля 2017 г.
Больше всех получали работники добывающих производств
Новости Красноярска: Компания РУСАЛ и краевые власти подпишут соглашение в рамках КЭФ

Компания РУСАЛ и краевые власти подпишут соглашение в рамках КЭФ

17 Апреля 2017 г.
Общая сумма инвестиций составит более 1,2 млрд рублей
Новости Красноярска: Фирма из Красноярска может построить аквапарк на берегу Балтийского моря

Фирма из Красноярска может построить аквапарк на берегу Балтийского моря

14 Апреля 2017 г.
Мэр прибрежного города Зеленоградска провел переговоры с инвесторами
Новости Красноярска: РУСАЛ приобретает долю в ЛМЗ СКАД

РУСАЛ приобретает долю в ЛМЗ СКАД

14 Апреля 2017 г.
СКАД производит колеса из алюминиевых сплавов для автопроизводителей
Новости Красноярска: Банк «Енисей» официально признан банкротом

Банк «Енисей» официально признан банкротом

14 Апреля 2017 г.
Ранее в капитале организации нашли «дыру» на 4,8 млрд рублей
Новости Красноярска: Авиакомпания «КрасАвиа» ввела новый маршрут Красноярск-Богучаны-Кодинск

Авиакомпания «КрасАвиа» ввела новый маршрут Красноярск-Богучаны-Кодинск

13 Апреля 2017 г.
Авиаперевоки будут осуществляться до 21 сентября
Новости компаний
18/04
Выработка Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго увеличилась на 27%
18/04
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «АВТОПАРТНЕР»
13/04
«Свинокомплекс «Томский» вновь подтвердил высокое качество своей продукции
13/04
Компания «Каравай» заняла первое место на чемпионате «Пекарь Сибири»
11/04
Лучшие в «Контрольной закупке»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Студентка КрасГМУ в конкурсе красоты выиграла 200 тысяч на шопинг

Студентка КрасГМУ в конкурсе красоты выиграла 200 тысяч на шопинг

16 Апреля 2017 г.
В соревновании приняли участие 16 финалисток
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина надругался в лифте над 12-летней девочкой

В Красноярске мужчина надругался в лифте над 12-летней девочкой

15 Апреля 2017 г.
Мужчина был одет в черную кожаную куртку с блестящей молнией
Новости Красноярска: Циклон принесет в Красноярск сильные дожди и ветер

Циклон принесет в Красноярск сильные дожди и ветер

14 Апреля 2017 г.
Температура воздуха на выходных поднимется до +15°C
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.