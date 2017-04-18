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Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «АВТОПАРТНЕР»

Главная Экономика
Красноярск
11:35 18 Апреля 2017
банк, кредиты, авто, услуги, финансы
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Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «АВТОПАРТНЕР» со сниженными процентными ставками, в рамках которой можно приобрести как новые автомобили, так и автомобили с пробегом.

Согласно условиям программы, ставки по кредиту на новые автомобили начинаются от 10,9%, на автомобили с пробегом – от 13,9% годовых в рублях. Максимальная сумма кредита 3 млн рублей с первоначальным взносом от 20% на срок от 1 года до 5 лет.

Возраст потенциальных заемщиков от 21-65 лет. Кредит можно оформить всего по двум документам, предоставив на рассмотрение в Банк паспорт гражданина РФ и один из следующих документов на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), военный билет, удостоверение офицера.

С более подробными условиями новой программы автокредитования можно ознакомиться на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» www.uralsib.ru или по телефону горячей линии +7(495)723-77-00.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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