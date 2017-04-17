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Компания РУСАЛ и краевые власти подпишут соглашение в рамках КЭФ

Главная Экономика
Красноярск
09:16 17 Апреля 2017
металлургия, экология, инвестиции, сотрудничество, правительство, договор
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В рамках 14-го Красноярского экономического форума ОК РУСАЛ и Администрация Красноярского края намерены подписать соглашение о сотрудничестве в области улучшения экологической обстановки в крае. Документ предписывает координацию действий Компании и Администрации при выполнении совместных проектов и программ, нацеленных на решение этой важнейшей задачи.

В частности, РУСАЛ гарантирует снижение суммарных выбросов, капитальный ремонт газоочистного оборудования и осуществление в необходимом объеме экологического мониторинга источников воздействия КрАЗа на окружающую среду. Кроме того, металлурги планируют благоустроить санитарно-защитную зону завода и высадить более 1000 деревьев в Красноярске.

Также в Красноярске в рамках соглашения РУСАЛ выделит 7,6 миллионов рублей для поддержки заповедника «Столбы» в обустройстве центрального входа в заповедник и создании пешеходной тропы комбинированного типа протяженностью 2 км.

В Ачинске РУСАЛ, в соответствии с Соглашением, вместе с Главной геофизической лабораторией имени А.И. Воейкова разработает схему прогнозирования и предотвращения высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в городе в периоды неблагоприятных метеорологических условий. На АГК планируется ввести дополнительные ступени очистки отходящих газов для 10 печей спекания. По прогнозам металлургов, это позволит увеличить эффективность улавливания пыли не менее, чем на 50%.

«Выполнению соглашения будет способствовать внедрение и применение РУСАЛом наилучших доступных технологий и методов для минимизации экологических рисков», - отметил генеральный директор ОК РУСАЛ Владислав Соловьев. 

Со своей стороны, Администрация Красноярского края окажет содействие Компании в решении задач, направленных на улучшение экологической обстановки в крае.

Общая сумма инвестиций компании РУСАЛ по соглашению составит более 1,2 млрд рублей.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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