Фирма из Красноярска может построить аквапарк на берегу Балтийского моря

Компания из Красноярска может стать инвестором строительства самого большого аквапарка в Калининградской области. Планируется, что фирма профинансирует объект в городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря. Информация опубликована на официальном сайте зеленоградской администрации.

Вопросы строительства обсуждались на встрече бизнесменов и мэра Сергея Кошевого. Проект аквапарка предусматривает одновременное нахождение в нем до 500 человек, а с открытой частью аквазоны — до 1000. Предполагаемый размер инвестиций — более 500 млн рублей.

В мэрии Зеленоградска подчеркнули, что рассматриваемый для строительства земельный участок имеет хорошую логистическую составляющую. С одной стороны от него находится автомобильная дорога «Приморское кольцо», а с другой – остановка ж/д транспорта. Кроме того, неподалеку расположена знаменитая Куршская коса, а сама территория имеет прямую связь с Калининградом.

Примечательно, что название красноярской компании не уточняется. Портал DK.ru добавляет, что в мэрии отказались раскрывать более подробные данные о возможной сделке.

Фото: официальный сайт администрации Зеленоградска (Калининградская область)