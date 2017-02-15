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Средняя зарплата русаловцев в Красноярске растет

Главная Экономика
Красноярск
14:01 15 Февраля 2017
зарплата, сотрудники, металлургия, предприятие, рост
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По итогам 2016 года зарплата сотрудников Красноярского алюминиевого завода выросла на 6,8% по сравнению с 2015 годом. Сейчас она выше средней в регионе на треть. За последние пять лет средняя зарплата кразовцев выросла на 22%. Заработная плата на заводе индексируется два раза в год.

Помимо этого, РУСАЛ поощряет активных и целеустремлённых сотрудников премированием за реализацию проектов и внедрение улучшений, обеспечивает дополнительные выплаты победителям производственных соревнований и конкурсов.

– Социальная поддержка сотрудников является ключевым элементом кадровой политики РУСАЛа. Сегодня на КрАЗе работают более 4200 человек. На реализацию социальных программ для сотрудников в 2016 году сумма расходов составила 237 миллионов рублей, – говорит Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода.

Значительные средства РУСАЛ вкладывает в создание более комфортных условий труда и отдыха сотрудников. В 2016 году были отремонтированы подземный переход, душевые, «пятиминутки» и другие бытовые помещения. Большое внимание компания уделяет здоровью и безопасности сотрудников. Металлурги получают необходимые средства индивидуальной защиты, ежегодно проходят обязательный медицинский осмотр в корпоративном медицинском центре. Также весь персонал может бесплатно пользоваться услугами заводской поликлиники и услугами программы добровольного медицинского страхования, реализуемой совместно с СПАО «Ингосстрах», по льготной корпоративной цене.

Работники промплощадки имеют все возможности для повышения своего профессионализма и квалификации. Они проходят обучение по новым и дополнительным профессиям, принимают участие в тренингах и семинарах. Для повышения качества обучения в учебном центре РУСАЛа установлены различные тренажеры и симуляторы. Помимо этого, предприятие реализует совместные обучающие программы с Сибирским Федеральным Университетом.

В числе социальных программ КрАЗа - дотации на санитарно-курортный отдых, как для самих сотрудников, так и их детей. Начиная с 2015 года, сотрудники РУСАЛа и их семьи получили возможность отдыхать в сочинском санатории «Имеретинский». В прошлом году на программу оздоравливания кразовцев направлено свыше 2, 5 миллионов рублей.

Компания РУСАЛ осуществляет дотацию на ежедневное питание сотрудников красноярской промплощадки. С 2017 года размер выделяемых средств на обед увеличился до 100 рублей. С учётом ценовой политики, установленной оператором питания в соответствии с требованиями договора, этого хватает на обед из трёх блюд – салат, суп, горячее.

Стоит отметить, что все затраты на социальные программы для работников предприятия ежегодно растут, путем индексирования основных статей бюджета.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»
Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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