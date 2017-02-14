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В мэрии Красноярска рассказали о цели получения миллиардного кредита

Главная Экономика
Красноярск
11:29 14 Февраля 2017
общество, экономия, бюджет, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
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В пресс-службе мэрии Красноярска объяснили цели привлечения четырех крупных кредитов в коммерческих банках.

Накануне сообщалось, что администрация Красноярска планирует привлечь кредиты для покрытие дефицита бюджета на сумму 1 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал глава города Эдхам Акбулатов. Кредитные линии будут открыты сроком на 1096 дней. Планируется открыть две кредитных линий по 300 млн рублей каждая, и две линии по 200 млн рублей.

«Их цель — заместить имеющиеся кредиты города заимствованиями с более дешевой процентной ставкой, минимизировать расходы на обслуживание долга и снизить ежегодную долговую нагрузку на бюджет. По итогам аукционов имеющийся муниципальный долг не увеличится, а расходы на его обслуживание снизятся», — пояснили в пресс-службе администрации.

При проведении аукционов по кредитованию бюджета в декабре 2016 года, в виду высокой конкуренции банков, ставки были снижены с 11,55% до 10,13%. Это позволило получить дополнительную экономию бюджетных средств.

Проведение аукционов — обычная ежегодная практика, носящая системный характер. Она будет продолжена в течение 2017 года, отметили в мэрии.

Добавим, бюджет Красноярска на 2017 год утвержден в размере 24,779 млн рублей доходов и 25,279 млн рублей расходов. Дефицит бюджета составляет 500 млн рублей. На 1 января 2017 года объем муниципальной задолженности составлял более 11,578 млрд рублей.

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