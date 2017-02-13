Назначен новый директор «Красноярскнефтепродукта»

Совет директоров «Красноярскнефтепродукт» утвердил большинством голосов на должность нового генерального директора 35-летнего Андрея Чернова. Последние два года он работал в должности заместителя генерального директора — директора по правовым вопросам АО «КрасЭко», являлся генеральным директором Краевой энергосберегающей компании.

Известно, что Чернов родился в 1982 году в Минусинске. В 2004 году получил высшее юридическое образование в Хакасском государственном университете. В разные периоды осуществлял руководство предприятиями и управление проектами в сфере промышленности, авиации и энергетики.

Прежний руководитель организации Сергей Берунов написал заявление об увольнении «по состоянию здоровья».

Ранее руководство КНП неоднократно критиковали. Так, спикер краевого парламента Александр Усс заявлял, что «не в блестящем финансовом положении» фирмы виноват «слабый менеджмент».

«Наведите порядок, поставьте нормальных менеджеров! То, что этот менеджмент слабый, было понятно сразу же после принятия соответствующего кадрового решения. Я с уважением отношусь к руководителям, но они не работали ни в коммерческих структурах, ни тем более в бизнесе, связанном с поставкой нефтепродуктов. В первый же месяц они «уронили» предприятие на сто пятьдесят миллионов рублей, и никто даже не ойкнул, никаких выводов не сделал».

Ранее сообщалось, что губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поручил региональному правительству подготовить к продаже госпакет акций ОАО «Красноярскнефтепродукт».

Предприятие создано в июле 1994 года, это крупнейшее в регионе предприятие в сфере оптовой и розничной торговли ГСМ. В собственности компании 14 нефтебаз и 137 АЗС в 14 городах и 37 районах Красноярского края.