Мэрия Красноярска возьмет кредит на 1 млрд рублей для погашения долгов

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов поручил департаменту финансов привлечь кредиты для погашения долгов и обслуживания дефицита бюджета. Соответствующее постановление за подписью мэра опубликовано на официальном сайте администрации.

Всего предполагается взять четыре кредита: два на 300 млн рублей и два на 200 млн рублей. Таким образом, общая сумма займа составит 1 млрд рублей. Срок кредита — до 31 декабря 2020 года.

Ранее мэрия заняла у банков 500 млн рублей. Деньги также предназначаются для покрытия дефицита.

Напомним, долг Красноярска перед кредиторами на 1 января 2017 года составил 11,57 млрд рублей. Абсолютная часть (94,2%, 10,908 млрд рублей) приходится на обязательства перед банками.