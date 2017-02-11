В апреле может открыться прямое авианаправление Хатанга-Красноярск

Сейчас по направлению Хатанга-Красноярск можно улететь только на заказных чартерных рейсах. Планируется, что прямой регулярный авиарейс между Хатангой и Красноярском может быть запущен с апреля, сообщил глава минтранса региона Сергей Еремин.

«Сейчас прорабатывается вопрос о введении прямого регулярного авиасообщения Хатанга—Красноярск, и, вероятно, с апреля начнутся такие перелеты. Но для этого необходима сертификация аэропорта Хатанга для приема самолетов класса ATR», — приводит слова руководителя министерства транспорта Красноярского края с заседания региональной полярной комиссии агентство ТАСС.

Еремин отмечает, что спрос на прямое авиасообщение по маршруту Хатанга—Красноярск есть.

Хатанга является одним из самых северных населенных пунктов Красноярского края. Население поселка насчитывает 5 300 человек.