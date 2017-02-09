Гид по вкладам: как накопить и не потерять

В начале 2017 года в СМИ появились прогнозы ведущих аналитиков о том, что рублевые депозиты остаются одними из самых выгодных вложений средств. Хотя снижение ставок по вкладам будет, но не таким критическим как в 2016 году.

Аналитики советуют размещать рублевые средства на срок 1 год и более, а валютные вклады - на срок до 1 года. При этом если есть регулярный доход, то нужно использовать опцию пополнения депозита. Со всеми нюансами инвестирования, выбора банка и типа вклада нам помог разобраться Виктор Богушевич, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ОО «Красноярский» ПАО «Промсвязьбанк».

Зачем открывать вклад?

Банковский вклад — одна из самых надежных инвестиций. Чтобы открыть вклад, не нужно обладать специальными знаниями, следить за экономическими трендами и мучительно выбирать выгодный инструмент. Достаточно определиться с финансовой организацией и оптимальной процентной ставкой. Правильный вклад в надежном банке позволит сохранить, увеличить, а главное, вернуть свои сбережения в форс-мажорной ситуации.

Как выбрать финансовую организацию, если Центробанк еженедельно отзывает лицензии минимум у трех банков?

Чтобы не оказаться клиентом банка, который неожиданно может остаться без лицензии, важно обратить внимание на несколько факторов. Во-первых, финансовый регулятор России — Центральный банк — после кризиса на финансовом рынке подготовил список десяти системно значимых банков страны. Эти банки надежны, имеют поддержку ЦБ и большой запас капитала. Во-вторых, стабильные банки крайне редко предлагают высокие проценты по депозитам. Чтобы сбережения были в безопасности, ставка не должна существенно превышать средний уровень инфляции. В-третьих, для многих клиентов актуальны широта филиальной сети банка, его репутация и технологичность. Также в помощь официальные рейтинги («Эксперт РА», Fitch, Moody’s и S&P) и профильные СМИ (Банки.ру, Банкир.ру).

Как сохранить сбережения в форс-мажорных обстоятельствах?

С 2004 года в России работает государственное агентство по страхованию вкладов. Поэтому прежде, чем открыть депозит, обязательно уточните, является ли выбранный банк участником системы страхования вкладов. Размер компенсации по вкладам сейчас составляет 1 400 000 рублей (включая проценты). Иными словами, если вклад открыт в пределах этой суммы, он в любом случае будет возвращен. Если же сумма вклада выше, то при отзыве лицензии у банка вы получите только 1,4 млн рублей: в некоторых случаях выгоднее открыть несколько депозитов в разных банках — тогда каждый будет застрахован.

Еще один важный момент: при возникновении форс-мажорной ситуации возмещение агентства по страхованию вкладов будет в рублях — даже если депозит открыт в валюте.

Нужно ли платить налоги по вкладу?

По закону налог на доход по вкладам в рублях государство берет в том случае, если процентная ставка превышает ставку рефинансирования Центробанка России, увеличенную на 5 процентных пунктов. И это еще один аргумент в пользу надежного банка и разумного процента по вкладу. С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования соответствует значению ключевой ставки, сегодня это 10%. Прибавим к нему еще 5% и получим 15%. Если процентная ставка по вашему вкладу не превышает 16%, платить налог не придется. Если же она перешагивает этот порог, доходом нужно будет поделиться с государством. Налог на доход составит 35% для резидентов России и 30% — для нерезидентов.

Как правильно выбрать срок и тип вклада?

Задайте себе вопрос: как скоро вам понадобятся деньги? Ответив на него, вы определите срок депозита. Существуют вклады любой срочности: на месяц, квартал, год и даже на несколько лет. Имейте в виду, что чем больше время хранения денег, тем выше процент и доходность. Не перепутайте срочный вклад с бессрочным, который банки называют «до востребования». По нему вы получите минимальный доход.

Тип вклада нужно выбирать в зависимости от ваших целей и от того, какие операции можно делать с деньгами на счету: есть ли возможность пополнять вклад, можно ли снимать средства во время действия вклада и так далее.

У всех банков огромные линейки вкладов. Как сделать выбор?

Если вы определились со сроком, типом и валютой вклада, а главное, с банком, сложностей уже минимум. Подбираете вклад под свои параметры с максимально выгодной процентной ставкой. Вот как можно сделать выбор, например, из депозитной линейки Промсвязьбанка.

Промсвязьбанк запустил новую линейку «Лучшие вклады для вас»¹, в которую входят депозиты «Добро пожаловать», «Максимум возможностей» и «Солидный процент». Мы совместили в трех вкладах оптимальный набор опций.

Например, по вкладу «Добро пожаловать» банк предлагает высокую процентную ставку: до 9,5%² годовых. При этом первоначальная сумма — всего лишь от 10 тысяч рублей. Депозит можно пополнять в течение 50 дней с даты его открытия.

Вклад «Солидный процент» — один из флагманских вкладов ПСБ. Процентные ставки по этому вкладу до 8,5%³.Депозит оформляется в рублях на срок от 90 дней до 1 года, с возможной пролонгацией.

По вкладу «Максимум возможностей» банк предлагает ставку до 8 %4 годовых. Вклад можно пополнять и проводить по нему расходные операции без потери процентов в пределах неснижаемого остатка.

Удачных вложений!

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251(бессрочная)

По материалам ПАО «Промсвязьбанк»

1. «Лучшие» в сравнении со ставками по другим вкладам Промсвязьбанка.

2. Указана ставка по вкладу "Добро пожаловать" в течение процентного периода 1-50 дней, действующая при размещении от 10 000 руб.

3. Указана ставка по вкладу "Солидный процент" действующая при размещении от 1 500 000 руб. от 90 дней

4. Указана ставка по вкладу "Максимум возможностей" действующая при размещении от 1 000 000 руб. на 367 дней