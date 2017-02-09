«Артемовская золоторудная компания» избежала банкротства

Арбитражный суд Красноярского края закрыл дело о банкротстве «Артемовской золоторудной компании». Информация об этом опубликована 9 февраля на официальном сайте инстанции.

Напомним, в суд с требованием обанкротить предприятие обратились житель Кемерова Александр Грималюк и житель Новокузнецка Иван Собакинских. Основанием стали долги по зарплате в общей сумме 818,6 тыс. рублей.

В ходе судебного разбирательства компания полностью погасила долги перед работниками. В качестве доказательства представители предприятия приложили к делу платежные документы. Этот аргумент убедил краевой арбитраж в платежеспособности компании.

Отметим, подобный иск о банкротстве в отношении компании в 2015 году подавало ООО «Сибирский Промстройпроект». Чтобы привлечь должника к ответственности, представители службы судебных приставов выезжали к месту золотодобычи, находящемуся в труднодоступной местности. Отказавшись выплачивать долг деньгами, руководство организации лишилось техники.

«Артемовская золоторудная компания» создана в Красноярском крае в 1999 году. Выручка в 2015 году составила 47,8 млн рублей, чистый убыток — 53,8 млн рублей.