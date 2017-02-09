Вкладчики банка «Енисей» начнут получать выплаты до 22 февраля

Вкладчики банка «Енисей» начнут получать свои выплаты не позднее 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

Поскольку отзыв лицензии у «Енисея» является страховым случаем, его вкладчики по закону имеют право на выплаты. При этом «потолок» выдаваемых средств ограничен — не более 1,4 млн рублей на одного человека. Вклады в иностранной валюте рассчитываются в рублях по курсу ЦБ на 9 февраля.

Для оперативного приема заявлений и максимально быстрых выплат по вкладам Агентство задействует банки-агенты. Согласно решению АСВ, такие агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок до 15 февраля. При этом заявления от вкладчиков могут подаваться вплоть до самой ликвидации банка.

Напомним, 9 февраля ЦБ отозвал лицензию у красноярского банка «Енисей». По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением своих средств в низкокачественные активы. При этом банк не создавал резервы «на черный день», как того требовал регулятор. Кроме того, в ходе работы «Енисея» были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.