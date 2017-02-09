В Норильске построят завод по переработке мусора за 1,7 млрд рублей

В Норильске запланировали строительство крупного мусороперерабатывающего завода. Предприятие начнут возводит за деньги инвесторов. Вклады в завод составят порядка 1,7 млрд рублей. Об этом агентству ТАСС рассказали в администрации Норильска.

Функционировать завод начнет в 2024 году, тогда как начало строительных работ запланировано на 2019 год. Предприятие будет включать в себя цех по обезвреживанию отходов, высоконагружаемый полигон Центральном районе, а также две мусороперегрузочные станции в районах Талнах и Кайеркан.

«Встает вопрос о дальнейшем сбыте, ведь процесс переработки на Севере будет значительно дороже, чем в Центральной России и даже столице региона, а значит, вырастет и цена конечного продукта», — цитирует издание главу Норильска Олега Курилова.

Добавим, что сейчас утилизация бытового и промышленного мусора в Норильске проводится на нескольких полигонах — в Центральном районе (38,26 га) и двух в районе Талнах ( 39,2 га и 9,73 га). Кроме того, в Снежногорске в 2018 году будет закончено строительство свалки-полигона.