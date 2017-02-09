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Красноярский «Руки Вверх Бар» отказался от франшизы

Главная Экономика
Красноярск
08:28 9 Февраля 2017
общественное, бизнес, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
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Владельцы красноярского бара «Руки вверх» отказались от франшизы и решили сменить название заведения. Теперь бар, расположенный рядом с ТЦ «Питерский мостик» (проспект Мира, 45г) называется «RV-бар».

Отметим, что в заведении изменили не только название, но и интерьер, меню. Стиль 90-х сменили на лофт. Обновленный зал на втором этаже откроют для посещений уже в четверг, 9 февраля.

«В основном мы вкладываемся в ремонт, но делаем мы его бюджетно. Пока получается около одного миллиона, но ремонт продолжается. Кстати, при этом мы не закрываемся, работы идут параллельно, частями. Планируем закончить через месяц», — рассказал совладелец бара Александр Белов изданию DK.ru.

Отметим,  «Руки Вверх Бар», где все было оформлено в стиле 90-х и советском стиле, открылся в Красноярске в ноябре 2013 года. До этого певец Сергей Жуков открывал подобные заведения в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: gorodprima.ru

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