Суд приостановил часть ограничений ЦБ к банку «Енисей»

Арбитражный суд Красноярского края отменил ряд предписаний Центробанка к банку «Енисей». Об этом говорится в материалах дела.

Банку разрешено осуществлять расчеты по поручению юридических лиц на перечисление средств в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, а также выдачу наличных клиентам по обязательствам, взятым финансово-кредитным учреждением до 1 февраля 2017 года, сообщает ТАСС.

В удовлетворении остальной части ходатайства суд отказал.

25 января ЦБ вынес предписание банку, ограничивающее финансово-кредитные операции. В частности, на привлечение денежных средств юридических лиц во вклады и депозиты, открытие новых депозитных счетов, привлечение и размещение межбанковских кредитов, проведение операций по купле-продаже иностранной валюты. 1 февраля Центробанк вынес еще несколько предписаний: на полгода был введен мораторий на выдачу наличных денежных средств клиентам, за исключением выдач на зарплату и выплаты социального характера.

Банк «Енисей» продолжает добиваться в суде отмены предписаний ЦБ

Банк «Енисей» создан в ноябре 1990 года на базе Красноярского отделения Промстройбанка СССР, имеет филиал в Москве, девять операционных офисов и пять дополнительных. Основными акционерами, по данным Банка России, являются московские ООО «Дивити-инвест», ООО «Примьеро групп», ООО «Лантана-инвест», ООО «Станлей», ООО «Арте холдинг» и ООО «Дженирал финанс».