Владельцы АЗС Красноярска опасаются уничтожения независимой розницы

Владельцы АЗС опубликовали открытое письмо к региональным властям, где рассказали о многочисленных проблемах, вызванных недобросовестной конкуренцией со стороны крупных компаний.

Документ создан в НКО «Союз владельцев автозаправочных станций». В обращении сказано, что ряд вертикально интегрированных компаний (в частности, речь идет о «Газпромнефть» и «Роснефть») придерживаются дискриминационной ценовой политики по отношению к независимым операторам, что ведет «к выдавливанию последних с рынка и переделу собственности».

«С рынка ушли (или вынуждены были уйти) весьма заметные местные игроки, которые реализовывали легальный качественный продукт, заботились о должном уровне сервиса, стремились к развитию бизнеса, платили налоги в регионе», — сказано в обращении.

Авторы письма также опасаются, компания «Красноярскнефтепродукт», которая использовалась властями как инструмент сдерживания роста цен, в скором времени перейдет в руки тех же самых крупных компаний.

В соседних регионах, подчеркивают авторы обращения, передел рынка привел к полному уничтожению независимой розницы.

«Торговая наценка последние несколько месяцев на АЗС Красноярска составляет 5–8%, тогда как для нормального существования, поддержания инфраструктуры, выплаты зарплаты сотрудникам и соблюдения всех необходимых норм и правил эксплуатации АЗС такая наценка должна составлять не менее 18%», — считают авторы обращения.

Независимые операторы призывают региональные власти вмешаться в ситуацию