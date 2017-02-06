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Бензин в Красноярском крае признали самым дешевым в России

Главная Экономика
Красноярск
10:09 6 Февраля 2017
топливо и азс, красноярск, цены, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Цены на бензин в Красноярском крае стали самыми низкими в стране. Статистику за первый месяц 2017 года опубликовал «Ъ» со ссылкой на данные частной информационной и исследовательской структуры Thomson Reuters Kortes.

Так, в январе 2017 года минимальная цена на популярную марку бензина АИ-92/93 составила 33,34 рубля за литр. Стоимость красноярского бензина оказалась ниже средней на 2,27 рублей. При этом самый высокий показатель зарегистрирован на АЗС в Якутии — 48,65 рублей за литр.

«Средняя розничная цена АИ-92/93 в России в январе составила 35,61 руб. за литр (+0,8% к сентябрю 2016 года)». — говорится в сообщении.

Напомним, что последнее повышение на топливо в Красноярске было зафиксировано на АЗС «Газпромнефть». Литр АИ-92 поднялся до 33,45 руб. вместо 33,25 руб., литр 95-го — до 36,6 руб.

Как пояснил журналистам руководитель «Союза владельцев независимых АЗС Красноярского края» Михаил Кичайкин, стоимость бензина растет из-за монополизации рынка. К концу года цена, вероятнее всего, вырастет на 10%.

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