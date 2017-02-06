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В России не хватает теплиц отечественного производства

Главная Экономика
Красноярск
09:16 6 Февраля 2017
производство, металлургия, соглашение
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На российских прессовых заводах будет развиваться производство алюминиевых профилей для создания тепличных комплексов. Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи представителей Алюминиевой Ассоциации и ассоциации "Теплицы России».

В обсуждении приняли участие представители компаний Алютех, Татпроф, ВМК Инвест, Агрисовгаз, Русал.
Как отметил председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко, на сегодняшний день наблюдается ситуация, при которой в России из 150 га построенных в 2016 г. тепличных комплексов, только 45 га изготовлено отечественными компаниями, остальной объем – это импорт.

"В то же время, потребность в этой продукции будет увеличиваться – она необходима как для крупных агропромышленных предприятий, так и для большого количества фермерских и приусадебных хозяйств, и отечественные алюминиевые предприятия готовы к производству данной продукции. Развитие данного направления увеличит загрузку предприятий, годовое потребление алюминия по нему возрастет до 12 тыс. т», - отметил он.

На встрече были намечены сроки разработки совместно с иностранными партнерами типового проекта тепличного комплекса, который будет спроектирован с максимально возможным (до 90%) использованием отечественных материалов и оборудования.

Ассоциации также договорились совместно проработать вопрос поддержки отечественных производителей государственными органами, так как это позволит существенно снизить стоимость металлоконструкций тепличных комплексов.

По материалам пресс-службы  АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
Фото: пресс-служба  АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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