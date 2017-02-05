Управляющая компания элитных домов задолжала энергетикам 11 млн рублей

В Красноярске управляющая компания, обслуживающая элитные дома, имеет крупную задолженность за электроэнергию. Об этом рассказали в пресс-службе «Красноярскэнергосбыта».

Долги сформировались с января по декабрь 2016 года и составили 11,4 млн рублей. Организация «Космос плюс» обслуживает 17 домов, в том числе на ул. Батурина, Молокова и Дубровинского.

«В январе 2017 года вынесено решение суда о взыскании с недобросовестной управляющей компании более 4,5 млн рублей. Как только ПАО «Красноярскэнергосбыт» получит исполнительный лист на принудительное исполнение решения суда, на расчетные счета ООО УК «Космос плюс» будет наложен арест. В ближайшее время энергосбытовой компанией будут поданы новые иски на сумму около 6 млн рублей», — рассказали энергетики.

С управляющей компании помимо основной суммы долга взыскано более 670 тыс. рублей неустойки и 72,1 тыс. рублей на оплату судебных расходов.

В «Красноярскэнергосбыте» обращаются к жителям домов: «арест счетов ООО УК «Космос плюс» приведет к серьезным затруднениям в оплате текущих работ по обслуживанию домов».