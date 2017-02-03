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Инновационный вагон-хоппер из алюминия прошел сертификацию в РФ

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Красноярск
13:23 3 Февраля 2017
производство, металлургия, перевозки, железные дороги, вагоны
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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РУСАЛ сообщает о завершении процедуры сертификации уникального для российских железных дорог вагона-хоппера из алюминиевых сплавов.

Проект вагона (модель 19-1244) разработан РУСАЛом совместно с вагоностроительной компанией «РМ Рейл» и «Арконик СМЗ»  и предназначен для перевозки более 50 видов сыпучих грузов. Право на его серийный выпуск «РМ Рейл» получил в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза. Алюминиевый вагон-хоппер обладает целым набором уникальных характеристик по сравнению с аналогами: коррозийная стойкость,  более высокая грузоподъемность (превышает аналоги на 3-9 тонн и составляет 79 тонн), срок службы – 32 года, больше на 6 лет.  Благодаря балансу между этими характеристиками экономия на перевозку одной тонны груза в среднем составляет до 10%.

Согласно подсчетам РУСАЛа, для конструкции одного вагона-хоппера потребуется 5,7 тонны алюминия. Следующим этапом для начала эксплуатации хопперов станет производство опытной партии на заводе АО «Рузхиммаш» (входит в «РМ Рейл»). После этого грузовые операторы проведут подконтрольную эксплуатацию алюминиевых вагонов.

 «Алюминиевый хоппер – уникальный вид вагона для российских железных дорог с целым рядом преимуществ, которые будут высоко оценены грузоперевозчиками. РУСАЛ не останавливается на достигнутом и совместно с партнерами работает над созданием вагона-цистерны и полувагона из алюминиевых сплавов. В настоящий момент ведется расчет экономических моделей проектов с разработкой концепций выхода на рынок», – отметил директор РУСАЛа по сбыту на рынках России и стран СНГ Роман Андрюшин.

 «Уже на стадии опытных разработок потребители проявили интерес к новой модели, в первую очередь за счет улучшенных технических характеристик хоппера, которые  делают его использование долгосрочным и выгодным. Теперь в планах – передать 70 вагонов в опытную эксплуатацию нашим партнерам и продолжить разработку других видов подвижного состава из алюминиевых сплавов», – отметил генеральный директор «РМ Рейл» Павел Овчинников.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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