В 2016 году Богучанская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии

В 4 квартале 2016 года Богучанская ГЭС выработала 3 452 млн кВт*ч электроэнергии, что на 19,8% выше показателей аналогичного периода 2015 года (2 881 млн кВт*ч). Суммарная выработка за 2016 год составила 13 969 млн кВт*ч против 13 077 млн кВт*ч в предыдущем году, что является абсолютным рекордом за все время работы.

Прирост выработки составил 6,8% и был достигнут благодаря увеличению приточности в озеро Байкал и водохранилища Ангарского каскада, увеличению спроса со стороны потребителей (в первую очередь Богучанского алюминиевого завода) и более эффективной загрузке агрегатов в течение года. С момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года по 1 января 2017 года полезный отпуск Богучанской ГЭС превысил 41 252 млн кВт*ч.

Девять гидроагрегатов БоГЭС мощностью 333 МВт каждый введены в промышленную эксплуатацию с ноября 2012 по декабрь 2014 года. В 2017 году выработка станции может быть увеличена за счет увеличения спроса после ввода очередных электролизеров на Богучанском алюминиевом заводе, а также благодаря подключению новых потребителей в Нижнем Приангарье. Водохранилище планируется поддерживать на проектном уровне при условии достаточной водности.

Успешная производственная деятельность позволила ПАО «Богучанская ГЭС» в очередной раз увеличить налоговые отчисления. В 2016 год сумма налогов, перечисленных в бюджеты всех уровней, составила 5 млрд 143 млн, что на 13,54% больше, чем в 2015 году (3 млрд 796 млн рублей). Федеральный бюджет получил от БоГЭС 3 млрд 670 млн (прирост на 16,11%). В виде налога на добавленную стоимость выплачено 2 млрд 291 млн рублей; налог на прибыль организаций составил 1 млрд 101 млн; налог на доходы физических лиц – 78,9 млн. Плата за пользование водными объектами превысила 197 млн рублей.

В бюджет Красноярского края в 2016 году Богучанская ГЭС заплатила 1 млрд 312 млн рублей, в том числе налог на имущество организаций - 1 млрд 310 млн рублей; транспортный налог - 1,54 млн рублей. Арендная плата за землю в бюджет города Кодинска выплачена в размере 14,26 млн; поступления во внебюджетные фонды превысили 146,77 млн рублей.