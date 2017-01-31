Долю импортных товаров в Красноярском крае сократят на 20%

Председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко утвердил план по импортозамещению до 2020 года. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

Предполагается, что в течение трех лет регион сократит импорт на 20%, с 1,13 млрд долларов до почти 0,9 млрд долларов. Экспорт краевых товаров, напротив, увеличится с нынешних 6,8 млрд долларов до почти 8,3 млрд долларов.

Авторы документа отмечают, что структура экономики «зависима от внешних экономических условий». Поэтому краю нужно ориентироваться на создание обрабатывающих производств, ориентированных «на покупательский спрос».

В регионе намерены поддерживать местное производство моторных вагонов, резины и изделий из пластмассы, изготовление труб и других изделий из метала. Среди необычных направлений — производство телевизоров и звукозаписывающей техники, жемчуга, пошив ковров и кожаных дамских сумок, а также производство эфирных масел и духов и др.

В прошлом году Красноярский край нарастил поставки ряда товаров на мировой рынок. По данным Сибирского таможенного управления и министерства экономического развития, основными экспортными товарами края остались цветные металлы (алюминий, медь, никель), а также продукция лесопромышленного комплекса.

Среди важнейших торговых партнеров края на сегодня остаются государства Европы и Европейского Союза (Нидерланды, Германия, Франция, Финляндия, Швейцария), страны Азии (Китай, Япония, Корея), а также США и Турция.

По данным красноярской таможни, 32% регионального импорта составляет аппаратура для связи, на втором месте — глинозем (15%), на третьем — вычислительные машины (12%). Основные страны-импортеры — Китай, Франция, Украина, Бразилия и США.