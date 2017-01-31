Красноярский край получит почти 12 млн рублей на технику для аграриев

Красноярский край получит 11,95 млн рублей из федерального бюджета на технику для аграриев. Распоряжение о выделении средств за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Согласно документу, субсидии предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы. Деньги пойдут на софинансирование расходов, связанных с ремонтом, модернизацией и покупкой нового оборудования. Эффективность использования субсидий оценит Минсельхоз РФ.

Всего федеральное правительство окажет поддержку 38 регионам. Общая сумма выплат составляет 10,65 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Красноярский край получит субсидии на поддержку и развитие сельских территорий. Региону выделено 139,75 млн рублей.