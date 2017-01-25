Универсиада в Алма-Ате и Красноярске: сравниваем бюджеты

В Казахстане 28 января стартует Всемирная зимняя Универсиада. В Алма-Ату приедут более 2 тыс. спортсменов из 55 стран. Кроме того, в городе ожидают визита 30 тыс. иностранных гостей. Через два года аналогичное событие будет проходить в Красноярске.

На проведение игр в Казахстане потратили 17,9 млрд тенге (49 млн долларов). При этом бюджет сократили с первоначальных 32 млрд тенге (92 млн долларов). Экономить решили на церемониях открытия и закрытия, культурной программе, транспортных расходах, тестах, международном пиаре и маркетинге.

Кроме того, из госбюджета также было выделено 109 млрд тенге (328 млн долларов) на строительство и развитие инфраструктуры Алма-Аты. Сверх выделенных денег было привлечено порядка 2 млрд тенге (6 млн долларов) маркетинговых средств от спонсоров и партнеров.

«Универсиада-2017 года в Алматы войдет в историю, как самая наиболее экономичная среди всех зимних универсиад. Мы запросили данные FISU: к примеру, в Китае, в городе Харбин, операционный бюджет составил 325 млн евро, в городе Эрзурум (Турция) в 2011 году — бюджет был 294 млн евро. Это против наших 47 млн евро. То есть это достаточно экономно», — прокомментировал мэр Алмат-Аты Байбек Бауыржан.

На фото: горнолыжный курорт «Шымбулак»

Местные власти рассчитывают, что визиты иностранных гостей на Универсиаду принесет малому и среднему бизнесу города более 2 млрд тенге доходов. Также 1,5 млрд тенге вернутся в казну в виде НДС, не считая других налогов.

К встрече гостей Универсиады в Алма-Ате готовы 106 ресторанов и кафе, а также 99 гостиниц и хостелов. Обеспечивать оперативную медицинскую помощь будут 25 поликлиник, 8 стационаров, 215 машин «скорой помощи» и 370 представителей медперсонала. На базе двух больниц специально построены вертолетные площадки.

Что было построено в Алма-Ате к Универсиаде

Основные спортивные объекты, необходимые для соревнований, в Казахстане уже имеются. Новые стадионы возводились к 2011 году, когда в Астане и Алма-Ате проходили Азиатские игры. В те годы 1,4 млрд долларов было затрачено на строительство и реконструкцию спортивной и другой инфраструктуры. В частности, в Алма-Ате построили дворец спорта, высокогорный спортивный комплекс, комплекс лыжных трамплинов и др.

На фото: высокогорный каток «Медеу»

К Универсиаде-2017 в городе велось строительство трех масштабных объектов.

Атлетическая деревня Универсиады

Атлетическая деревня Алматы — самый масштабный из подобных объектов в истории проведения зимних Универсиад. Комплекс рассчитан на проживание 5 000 человек и занимает площадь 21,5 гектара. Строительство велось 4 года, и обошлась в 42,6 миллиарда тенге (127 млн долларов).

Все здания атлетической деревни сосредоточены вокруг центрального блока в форме буквы U.В комплексе зданий — 14 многоквартирных блоков и 3 блока обслуживания.

В жилых блоках деревни насчитывается 1 748 квартир. Атлетическая деревня превратится в новый жилой микрорайон. После игр все они будут переданы нуждающимся семьям по программе льготного жилья. Также в новом микрорайоне появится пункт полиции, молельные комнаты для представителей шести конфессий, досуговый центр, отделение банка, клиника, фитнес-центр, супермаркет и др.

«Алматы Арена»

Главным и самым масштабным объектом Универсиады стал спортивный комплекс «Алматы Арена». Общая площадь его застройки составила 29 тысяч квадратных метров. Строительство арены обошлось в 38,5 млрд тенге (около 115 млн долларов).

Комплекс представляет из себя два овальных блока, объединенных прямоугольным зданием. Между корпусами разместился фитнес-центр.

На малой ледовой арене, рассчитанной на 475 мест, пройдут соревнования по керлингу. После проведения Универсиады площадка станет местом для массовых катаний. Каток будет работать круглогодично и ежедневно.

Главная ледовая арена рассчитана на 12 000 зрителей. Здесь будут проходить церемонии открытия и закрытия Универсиады, а также соревнования по фигурному катанию. После завершения Универсиады на арене можно будет проводить соревнования по баскетболу, волейболу, единоборствам, боксу, мини-футболу. Также площадка может использоваться для проведения масштабных концертов.

«Халык Арена»

Ледовый комплекс «Халык Арена» состоит из двух зданий — основной арены и тренировочного катка. Сметная стоимость объекта составила 23,4 млрд тенге (около 70 млн долларов). Комплекс представляет собой два объединенных овальных стадиона. Он построен из металлоконструкций, газоблоков и гипсокартона.

В 2016 году «Халык Арена» стала первой в Казахстане спортивной площадкой, брендирование и название которой было продано частной компании — Halyk Bank. Банк купил нейминг арены на 5 лет. Деньги от продажи будут потрачены на содержание арены.

Главная ледовая арена рассчитана на 3 000 мест. Во время Универсиады тут будут проходить все матчи мужского хоккейного турнира. После проведения Универсиады арена станет площадкой для домашних матчей и тренировок хоккейного клуба «Алматы», женской хоккейной команды «Айсулу» и детского клуба «Стрижи».

Бюджет Универсиады в России

По предварительным расчетам министерства финансов края, бюджет красноярской Универсиады составит 51,8 млрд рублей (873 млн долларов по нынешнему курсу). По словам чиновников, строительство и реконструкция спортивных объектов обойдутся в 44,5 млдр рублей. Остальные деньги уйдут на организацию спортивной программы и на подготовку волонтеров.

Отметим, самыми дорогими в истории Универсиад стали соревнования в Казани. В этом российском городе расходы на подготовку составили 228 млрд рублей, из которых 67 млрд — из федеральные средства, 81 — региональные и 80 — внебюджетные источники.

Траты в Красноярске гораздо меньшие, но и они оказываются несопоставимы с казахстанскими. Если в Алма-Ате нужно было построить только три объекта, то в Красноярске к 2019 году должны быть подготовлены и построены 23 спортивных сооружения, 5 объектов деревни, 4 медцентра и 2 объекта транспортной инфраструктуры.

«Для нас подготовка к Универсиаде — это большие возможности и системные задачи, позволяющие развить Красноярск быстрее, чем другие города России. То, что мы сделаем за три года, в обычных условиях на это нам бы потребовалось 20 лет, то есть мы серьезно выигрываем время, концентрируя ресурсы на развитие нашего города (…). Если напомнить, что страна еще готовится к чемпионату мира по футболу, то конечно, красноярская Универсиада не может себе позволить концентрировать серьезные инвестиционные ресурсы», — ранее комментировал глава региона Виктор Толоконский.

После проведения Универсиады все спортивные объекты в Красноярске будут выполнять три основные задачи: развитие массового спорта для населения, развитие спортивных школ, а также спорта высших достижений.

Источник иллюстраций к материалу: almaty2017.com