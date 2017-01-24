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Слабовидящие красноярцы остались без работы из-за низкого спроса на их продукцию

Главная Экономика
Красноярск
14:01 24 Января 2017
закрытие, работа, экономика, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: Вести-Красноярск
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В красноярском реабилитационном центре для слабовидящих «КрасТЭМ» прокомментировали информацию о возможном закрытии предприятия.

Накануне в эфире программы «Вести.Красноярск» появилась информация о том, что инвалиды по зрению рискуют потерять работу. «КрасТЭМ» был вынужден сократить половину штата. Вернуться к работе слабовидящие красноярцы смогут при условии увеличения объема отгружаемой продукции.

Генеральный директор «КрасТЭМ» Петр Сипкин подтвердил, что на предприятии действительно  уменьшилось число заказов в связи с экономической ситуацией. Однако о закрытии речь не идет.

«Предприятие участвует в различных госпрограммах, получает субсидии. То есть без внимания властей как на уровне города, так и края мы не остаемся. Вопрос о закрытии не стоит.  Нам бы заказов побольше. Поддержка осуществляется, потому что в приоритете властей усилить трудоустройство   таких групп населения, создавать больше рабочих мест», – цитирует портал DK.ru Сипкина.

По данным мэрии, на красноярских предприятиях работают более 150 слабовидящих людей, из них около 30 трудоустроены в центре «КрасТЭМ».

Сегодня сотрудники «КрасТЭМ» работают в трех цехах — швейном, электротехнических изделий, тары и упаковки для продуктов питания и промышленно-бытовых нужд. Кроме того, есть и необычные заказы: например, одно из городских предприятий заказывает в реабилитационном центре специальные мешки для отправки металла за рубеж. Недавно в центре освоили еще два вида продукции — одноразовые экоурны и наполнитель из гофрокартона.

Фото: krastem.info

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