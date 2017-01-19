Красноярские сети АЗС резко подняли цены

В Красноярске АЗС подняли цены на бензин. Так, в сети АЗС «25 часов», текущая цена на АИ-92 и АИ-95 — 33,7 и 36,9 руб. за литр. Цена увеличилась на 50 коп.

Также на 20 коп. подорожал литр АИ-92 на «Магнат-РД», теперь он стоит 33,2 руб., цена на АИ-95 здесь осталась прежней — 36,2 руб.

Напомним, цены на бензин в Красноярске пару месяцев не менялись. Последние изменения были замечены в ноябре — тогда сразу на рубль — до 41,50 — подорожал бензин АИ-98. До этого — в сентябре — тот же Аи-92, напротив, дешевел. С лета цена литра понизилась с 33,8 руб. до 33,2 руб.

Как сообщает «Ъ», росту цен на бензин и дизель способствуют также принятые в прошлом году решения властей. Издание отмечает, что в конце прошлого года участники рынка начали массово скупать топливо, ожидая январского снижения экспортной пошлины.

В декабре президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в интервью «России 24» заявил, что в 2017 году цены на бензин и дизель вырастут на 8-12%. Позже ФАС направила ему предостережение о высказываниях по ценам на топливо.