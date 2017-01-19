Красноярцы стали реже строить коттеджи

Жители Красноярска и края стали отказываться от строительства частных домов. Люди все реже вкладывают деньги в постройку коттеджей. К такому выводу пришли аналитики Красноярскстата.

Так, в 2016 году темпы строительства частных домов уменьшились на 37,9%. За год население края построило всего 2,7 тыс. коттеджей. Количество многоквартирных домов значительно выше — 13 тысяч. Несмотря на то, что данный показатель стал значительно ниже, строительные компании стали отмечать повышенный спрос к сдаче жилья в регионе.

За год в Красноярском крае успели сдать 24,2 тыс. квартир. Из них 21,5 тыс. построены юридическими лицами, а 2,7 тыс. — населением. Благодаря таким показателям строительные организации нарастили свои объемы на 25,5%.

Добавим, в прошлом году в регионе было построено около 900 тыс. кв. метров жилья. Это самый высокий показатель за последние несколько лет.