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Предел госдолга в Красноярском крае превысил 100 млрд рублей

Главная Экономика
Красноярск
11:55 19 Января 2017
кредиты, финансы, экономика, долги, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В министерстве финансов Красноярского края установили новую верхнюю планку регионального госдолга. Цифра выросла до 110,6 млрд рублей. Информация содержится в материалах ведомства.

Сейчас госдолг составляет 95,9 млрд рублей. На государственные ценные бумаги приходится 60,6 млрд рублей, банковские кредиты — 10,16 млрд, бюджетные кредиты — 24,8 млрд и госгарантии — 271,8 млн рублей. Обслуживание задолженности обойдется бюджету в 7,8 млрд рублей.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что Красноярский край вошел в число лидеров среди российских регионов по уровню государственного долга. Объем долга региона составляет около 50% от запланированных бюджетных доходов, что стало третьим показателем по России. Долг Красноярского края сильно вырос в 2016 году (почти на 10 млрд рублей).

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