Отменены прямые перелеты из Красноярска в Омск

Авиакомпания «КрасАвиа» объявила от отмене прямых авиарейсов из Красноярска в Омск, запущенных в ноябре прошлого года.

Как сообщает портал «Омск здесь», закрытие рейса объясняется тем, что он не попал в список субсидируемых, утвержденный Росавиацией на 2017 год. Последний рейс из Красноярска в Омск был выполнен 31 декабря прошлого года.

«Мы выполняли эти рейсы с ноября 2016 года в рамках постановления правительства о субсидировании региональных перевозок, — соответственно после прекращения субсидирования этот рейс на тех же условиях и с той же тарифной политикой выполнять стало невозможно, это нерентабельно для перевозчика», — рассказала журналистам начальник отдела регулярных перевозок компании «КрасАвиа» Виктория Мартынова.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что стоимость билетов в Омск была не высока и сопоставима с ценой билета на проезд в автобусе или поезде. Вопрос возобновления рейсов будет зависеть от решения Росавиации.

Портал «Авиапорт» уточняет, что в 2017 году перечень субсидируемых региональных рейсов сокращен почти на 60 пунктов, в сравнении с прошлым годом. Возможное сокращение программы связано, в первую очередь, со сложной бюджетной ситуацией в регионах.