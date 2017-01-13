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Красноярские бизнесмены планируют открыть ресторан в Китае

Главная Экономика
Красноярск
17:44 13 Января 2017
бизнес, ресторан, общество, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Ресторанная группа BerryWood Family намерена выйти на рынок общепита КНР. Первый ресторан красноярских бизнесменов откроется в городе Харбин, сообщает портал «Город Прима» со ссылкой на соучредителя сети Дмитрия Журкина.

Подробнее о проекте ресторатор пообещал рассказать позднее. Меню для заведения разрабатывает шеф-повар паба «Залечь на дно в Гамбурге» Николай Бобров.

«У нас есть несколько рабочих проектов, которые стоят на низком старте, которые мы готовы запустить в Красноярске, с названиями, концепциями, в каких-то ситуациях мы не подобрали помещение, в каких-то просто ждем момента, когда к этому можно приступить. Но концепции готовы, идеи есть, в планах стоят, но чуть более отдаленно», — сообщил Журкин.

BerryWood Family основана в 2010 году, в сеть входят проекты Franky Woo, «Залечь на дно в Брюгее», Green Villa Pizza, «Бар Булгаков» и др. В ближайших планах BerryWood — запуск собственных обучающих проектов «Школа Барменов» и «Школа Поваров».

Ранее сообщалось, что красноярка открыла аналог красноярского «Нет проблем бара» в камбоджийском Сиануквиле.

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