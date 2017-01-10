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Сибирское агентство новостей
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Красноярский завод по сортировке мусора может приостановить производство

Главная Экономика
Красноярск
10:44 10 Января 2017
общество, мусор, экономика, завод
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На единственном в Красноярске мусоросортировочном заводе могут остановить производство. Об этом сообщает телеканал ТВК со ссылкой на представителей компании «Чистый город». Без работы могут остаться более 100 человек.

Предприятие терпит убытки из-за того, что у завода нет собственного полигона. Кроме того, гендиректор ООО «Чистый город» Сержик Киракосян считает, что прокуратура «чересчур пристально» следит за предприятием и провоцирует его убытки.

«Сколько уже проверок было, каждую неделю два раза, каждый месяц два-три раза. Я вынужден уже дальше не работать, скоро я приостановлю завод, чтобы не работал, экономически уже невыгодна стала работа завода», — заявил он.

Сейчас завод принимает отходы от 26 организаций. В июле прошлого года сообщалось, что в компании «Чистый город» намерены внедрить полный цикл мусоропереработки на собственных мощностях — чтобы все этапы этого процесса, от сбора и сортировки отходов до захоронения не подлежащих использованию остатков, осуществлялись силами компании.

По мнению ряда экспертов, остановка завода может привести к коммунальному коллапсу. Ситуацию прокомментировали в городской администрации.

«Администрация города готова предпринять комплекс мер, которые не позволят дестабилизировать обстановку с коммунальными отходами. Для приема ТКО в Красноярске существует действующий мусоросортировочный компелкс «ЭкоРесурс» в Березовском районе на границе с Красноярском, который охватит все правобережье города. Левый берег — это полигон «Автоспецбаза» в Емельяновском районе», – пояснила начальник отдела по охране окружающей среды департамента горхозяйства Наталья Орлова.

Ранее с красноярского рынка вывоза отходов ушла компания «Сороежка». Между тем, по оценкам экспертов, в ближайшие годы объем ТКО, производимых городом, будет только расти – в 2019 году он достигнет 379 тыс. тонн, в 2028 году – 400 тыс. тонн, в 2033 году – 412 тыс. тонн.

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