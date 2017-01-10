Известный красноярский журналист открыл ресторан в Красноярске

Известный красноярский журналист Сергей Ким открыл ресторан паназиатской кухни в красноярском торгово-развлекательном комплексе «Июнь». По информации портала DK.ru, речь идет о совместном проекте телеведущего с сетью «Суши-Сан».

Ресторан «Кимчи» расположился на площадях бывшего ресторана «Mori». Сумма вложений на текущий момент составила 4 млн рублей. В заведении предлагают блюда корейской, тайской, китайской, вьетнамской и японской кухонь. Вместимость ресторана — 60 человек.

«Меня часто спрашивают, почему я решил заняться проектом далеким от медиа. Я отвечаю шуткой: за качество блюд в ресторане я могу отвечать, а за качество телевидения — нет», — рассказал телеведущий.

Предполагается, что «Кимчи» станет сетью ресторанов. Следующее заведение под тем же названием откроется в ТРЦ «Зеленый» в микрорайоне «Покровский».

На фото: Сергей Ким

Отметим, Сергей Ким известен в основном как медиадеятель. В разное время являлся депутатом Законодательного Собрания Красноярского края, главным редактором ЗАО «Красноярская телерадиокомпания Афонтово», редактором «Сибирского агентства новостей», главой управления общественных связей СФУ, ведущим авторской программы на «7 канале». Обладатель федерального ТЭФИ.