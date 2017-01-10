В Красноярском крае повысили тарифы на ЖКХ

В Красноярском крае утверждена индексация платы за коммунальные услуги в 2017 году. Указ, подписанный губернатором Виктором Толоконским, уже вступил в силу.

Расчетки с новыми тарифами придут к красноярцам в июле. Вырастет плата за тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение, электричество и газ.

Рост тарифов на тепло в среднем по региону составит 3,9%, водоснабжение — на 12%, водоотведение — 4,7%, электроэнергию — примерно 5%.

Наибольший рост ожидает жителей 4 городов и 7 районов региона, однако он не будет выше установленного краевыми властями порога. в городах Боготол, Красноярск, Канск и Лесосибирск стоимость услуг возрастет максимум на 6,2 %. Настолько же увеличится плата и в таких районах, как Богучанский, Канский, Курагинский, Манский, Рыбинский, Туруханский и Ужурский.

В краевом центре заметно подорожает водоснабжение – на 12%. Все остальные услуги в Красноярске вырастут в цене так же, как в большинстве муниципальных образований края.

Добавим, накануне также стало известно о повышении тарифов на газ для населения.