Красноярский бар Loft закрывается после 6 лет работы

В Красноярске после 6 лет работы закрывается музыкальный бар Loft. Информация о последней вечеринке в стенах заведения появилась в группе бара «ВКонтакте».

«Всему приходит свое время... Вот и 14 января Music Bar Loft откроет свои двери в последний раз с самой последней вечеринкой заведения — Bye Love, Bye Loft!», — написали организаторы мероприятия.

Хозяин бара Дмитрий Журкин рассказал «Проспекту Мира» о причинах закрытия проекта. По словам бизнесмена, бар «изжил себя».

«Бар проработал вместо плановых пяти лет на год больше, да и само место все равно устарело. Мы решили взять тайм-аут на полгода и подумать. Тем более у нас запускается два других проекта — на них пока уходят все силы», — признался Журкин.

При этом бизнесмен не исключил возможности появления нового заведения. Сейчас решается вопрос, кто займет место Loft: нынешние владельцы или другие предприниматели.

Бар Loft располагался в районе Театральной площади (ул. Урицкого, 94). Полгода назад заведение закрывалось на реконструкцию.

Фото: официальная группа бара Loft в социальной сети «ВКонтакте»