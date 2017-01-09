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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Названы самые дорогие объекты недвижимости Красноярска в 2016 году

Главная Экономика
Красноярск
12:16 9 Января 2017
общество, недвижимость, рынок, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
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Аналитики портала N1.ru рассказали о самой дорогой недвижимости в Красноярске, выставленной на продажу и аренду в 2016 году.

Самым дорогим объектом назван производственный комплекс под Красноярском площадью 100 тыс. квадратных метров. Владелец выставил его на продажу за 800 миллионов рублей, но указал в объявлении, что готов к торгу и любой форме расчета: ипотека, рассрочка и даже бартер. На данный момент объявление неактивно.

Долгое время на продаже находится коттедж в микрорайоне Удачный. Особняк имеет площадь 1038 квадратных метров. За 150 млн рублей новый владелец мог получить дом с мраморной лестницей, подземным переходом для обслуживающего персонала и шаговую доступность к набережной Енисея. На сегодняшний день объявление снято в архив.

Среди квартир самым дорогим стал пентхаус на ул. Перенсона за 45 млн рублей. На  двух уровнях, связанных тремя лестницами из натурального дуба, расположены 32 помещения общей площадью 770 квадратов. Новый владелец сможет в любое время посещать собственную сауну с купелью и бассейном, а в случае выключения электроэнергии система автономного электропитания буде работать до 48 часов. Квартира продавалась с ноября 2015 года, на данный момент объявление неактивно.

«Владельцы элитного жилья, как правило, не спешат с продажей и могут годами ждать покупателя, но не снижать стоимость объектов. Это подтверждает тот факт, что два самых дорогих объекта остались в рейтинге с прошлого года, практически не изменившись в цене», — прокомментировала руководитель пресс-службы N1.RU Лидия Ратникова.

Добавим, самая дорогая в 2016 году сдающаяся в аренду квартира расположена на ул. Горького: за 110 тыс. рублей в месяц арендатор получит 3 комнаты общей площадью 146 «квадратов». Продавец утверждает, что в квартире «предусмотрены все возможные удобства для отдыха и восстановления после трудовых будней».

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