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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Ставки акцизов на алкоголь выросли в России с 1 января

Главная Экономика
Красноярск
13:32 2 Января 2017
общество, алкоголь, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С 1 января в России увеличились ставки акцизов на алкогольную продукцию, сообщает газета «Известия». Увеличение акцизов произошло из-за поправок, внесенных в налоговый кодекс.

В частности, акциз на шампанское (игристые вина) из импортного сырья с 1 января составляет 36 рублей за литр (вырос на 10 рублей), ставка акциза на шампанское из российского винограда вырос на 1 рубль (составляет 14 руб.), акциз на импортные вина увеличился в два раза (с 9 до 18 рублей).

При этом ставка акциза на российские вина не изменилась (5 руб. за литр). Акциз на крепкие алкогольные напитки (более 9% доли спирта) увеличивается с 500 рублей до 523 рублей за литр в году наступившем.

Одновременно изменился и принцип распределения доходов от алкогольных акцизов: теперь регионы будут получать не 50, а 60% этих средств.

Напомним, ранее сообщалось, что за производство и продажу суррогатных алкогольных напитков в России могут ввести уголовную ответственность. В частности, об этом заявлял министр финансов России Антон Силуанов.

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