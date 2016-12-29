«Клиенту нужна оперативность»

Авторитетный интернет-ресурс Лента.ру опубликовал интервью с председателем правления Азиатско-Тихоокеанского банка Андреем Новиковым. Повод для разговора весомый. Ведь он вошел в топ-50 крупнейших банков страны. Более того, он фактически единственный региональный банк. Причем, его главный регионы Дальний Восток, Сибирь и Урал. Впрочем, речь шла не только об этом.

- В Центральной России о вашем банке знают не так много. Расскажите что он из себя представляет?

- Клиенты от Урала до Дальнего Востока по поводу «незаметности» с вами поспорят: АТБ — крупнейший частный банк Восточной Сибири и Дальнего Востока. То, что мы развиваемся в регионах и выросли до топ-50 крупнейших банков страны, лишний раз подтверждает потенциал восточных территорий и возможность для банка развиваться без статусного офиса на Тверской улице.

АТБ — крупный универсальный банк, драйверы нашего роста — корпоративный бизнес и розничные операции. Под «корпоративным» мы понимаем кредитование и обслуживание местных производителей — мелкий и средний бизнес, предпринимателей, до которых у крупных банков фактически не доходят руки.

Клиенту нужна прежде всего оперативность, и чтобы банк понимал тот бизнес, которым занимается клиент. И то, и другое у нас есть. У АТБ исторически одна из лучших экспертиз в золоте, в специфических направлениях, таких как рыба на Камчатке, Сахалине, добыча ископаемых, лес, северный завоз. Работая на одной территории с этими предпринимателями, мы прекрасно понимаем, как устроен их бизнес, понимаем его сезонность и, понимая риски, мы можем предложить клиентам быстрое принятие решения. Крупные банки решают по три-четыре месяца, а за это время не только проходит путина, но и сезон для северного завоза упущен. У нас процесс занимает одну-три недели даже при самых сложных проектах.

Московские банки — частные и государственные — боятся местного бизнеса, так как не до конца его понимают. Поэтому в «домашних» регионах мы гораздо крупнее многих игроков, включая большинство госбанков. Потому что мы рядом, для нас это профильный клиент, и мы глубоко знаем его потребности, его самого, и можем оценить риски, в отличие от крупных банков.

Отдельное направление нашей работы — микрокорпоративное кредитование индивидуальных предпринимателей: владельцев небольших магазинчиков, парикмахерских, детских студий и т.д. В обслуживании этого бизнеса мы занимаем второе место после Сбербанка в регионах нашего присутствия, в месяц выдаем до 450-500 миллионов рублей кредитов этому сектору и объем спроса со стороны клиентов растет.

Розничный бизнес у нас сохраняется в объемах на уровне середины-конца 2015 года. Сейчас мы не ставим себе задачи существенно наращивать операции, но вместе с тем развиваем сервисную и продуктовую составляющие — запускаем новые карты, готовим масштабное обновление интернет-банка и т.д.

Хорошо, а какие направления будут приоритетными в ближайшем будущем?

По нашей стратегии до 2018-2020 годов мы планируем сохранить соотношение 50 на 50 корпоративного и розничного бизнеса. Корпоративный бизнес сохранится в том виде, в каком он есть, — это и крупные предприятия, в основном, системообразующие, специфический сектор — золото, рыбодобыча, полезные ископаемые, с которыми мы давно работаем. Это также средний бизнес и микробизнес, про который я уже говорил.

Оставшаяся часть бизнеса — это розничные клиенты, где мы будем фокусироваться как на сотрудниках наших корпоративных клиентов, так и на сегменте «надежных» клиентов, которые сейчас обслуживаются в Сбербанке и других государственных и частных банках.

Как у АТБ складываются отношения с руководителями регионов?По идее, они должны быть в развитии малого и среднего бизнеса, который вам так хорошо известен…

С середины 2016 года мы прорабатываем проект с корпорацией развития Сахалинской области. Корпорация готова инвестировать в развитие малого и среднего бизнеса на острове Сахалин. Для этого им нужен инструмент, и в качестве него они выбрали АТБ. Корпорация планирует инвестировать средства в банк, а мы, в свою очередь, по совместно согласованным условиям реализуем проект по поддержке и кредитованию малого и среднего бизнеса на территории Сахалина в объеме 8,5 миллиарда рублей. Сейчас эта программа находится в стадии подписания всех юридически обязывающих документов. На мой взгляд, это наиболее яркая инициатива по поддержке малого и среднего бизнеса, реализующаяся на уровне региональных властей.

А как оказывает влияние на работу банка тот факт, что он гораздо ближе к Китаю и Японии, чем к Москве?

С Китаем мы давно работаем, АТБ — один из наиболее активных участников Российско-Китайского финансового совета. У нас налажен бизнес с китайскими банками, установлены корреспондентские отношения, от ряда банков мы имеем кредитные линии более чем на 50 миллионов долларов, прямые кредитные линии для финансирования клиентов внутри России. Китайцы очень заинтересованы в том, чтобы финансировать российский бизнес, который работает с Китаем. И они готовы увеличивать и увеличивать линии финансирования под этот проект.

Кроме того, АТБ фактически является крупнейшим в России маркетмейкером по наличному юаню, мы ввозим эту валюту из Китая и даже инициировали создание специального таможенного поста в Хабаровске. То есть мы являемся одним из основных игроков по наличной китайской валюте в России. Сотрудничество с китайцами у нас очень тесное, проходят большие объемы сделок. Совместный бизнес существует давно и очень успешно развивается.

Надо отметить, что за последний год это направление бизнеса практически удвоилось. У нас в банке существует специальное подразделение по работе с Китаем, где работают люди, владеющие китайским языком, разбирающиеся в китайском бизнесе, разработаны и действуют программы стажировок китайских специалистов и сотрудников АТБ. Кроме того, АТБ в числе немногих на рынке предлагает депозиты в юанях — они пользуются спросом и у россиян, и у граждан Китая.

По материалам Лента.ру

Фото: ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1810 выдана Банком России 10 мая 2012 года. АТБ входит в Систему страхования вкладов.