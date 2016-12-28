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Сибирское агентство новостей
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Среди клиентов КрасЖД стало больше предприятий малого и среднего бизнеса

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Красноярск
15:54 28 Декабря 2016
железные дороги, перевозки, статистика, бизнес
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В 2016 году услугами Красноярской железной дороги воспользовались свыше 3-х тысяч клиентов. При этом появилась тенденция к росту объемов погрузки в секторе малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгардт на итоговом Региональном координационном совете по повышению эффективности железнодорожных перевозок, который прошел под его председательством в Красноярске.

– Мы видим положительную динамику перевозок малого и среднего бизнеса, – есть рост за счет небольших отправок грузов по 10-50 вагонов. Предприниматели этих форматов все активнее везут свою продукцию железной дорогой. Это значит, что мы действительно создаем логистические продукты, отвечающие потребностям не только крупных компаний, с которыми у нас многолетние партнерские отношения, но и малого и среднего бизнеса, – отметил Владимир Рейнгардт.

В Совете приняли участие представители правительств Красноярского края и Хакасии, руководители КрасЖД, региональных промышленных предприятий, компаний – операторов подвижного состава, а также общественных организаций – Союза лесопромышленников Красноярского края и Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты.

На встрече было отмечено, что в 2016 году в Красноярском крае, где основными потребителями услуг железнодорожного транспорта являются предприятия по добыче углеводородного сырья, нефтепереработке, лесопереработке, появились новые промышленные гиганты. Так, стабильно осуществлял отгрузку своей продукции Богучанский алюминиевый завод, что дало КрасЖД рост объемов погрузки цветных металлов более чем на 9%. Кроме того, в Богучанском районе Красноярского края заработали деревообрабатывающие комбинаты, которые планомерно наращивают объемы железнодорожных перевозок.

Как отметил Владимир Рейнгардт, уходящий год можно назвать годом интенсивного развития Нижнего Приангарья. Перспективные планы новых предприятий этого региона потребуют в наступающем 2017 году координации усилий в обеспечении их необходимой транспортной инфраструктурой.

– Особую актуальность приобретает завершение строительства 46-километровой линии Карабула – Ярки в Богучанском районе Красноярского края. Региональные лесные ресурсы сосредоточены за Ангарой, их нужно к железнодорожной станции доставлять автотранспортом. Чем короче будет это расстояние, тем ниже окажется стоимость 1 кубометра леса. Следовательно, лесная продукция краевых предприятий будет более конкурентоспособна на мировом рынке. В этом заинтересованы не только сами производители, но и регион», – подчеркнул Владимир Рейнгардт.

Большое внимание уделялось в 2016 году и упрощению процедур оформления грузоперевозок. Работа с клиентами велась по принципу «одного окна»: заключив с железнодорожниками единственный договор, клиент получал возможность воспользоваться целым пакетом услуг (погрузочно-разгрузочные работы, хранение груза на складских площадях ОАО «РЖД», доставка груза со станции выгрузки до склада клиента и т.д.).

Участники координационного совета отметили, что железнодорожный транспортный комплекс, в который входят КрасЖД, операторы подвижного состава, предприятия промышленного жд/транспорта, теперь более гибко реагирует на потребности рынка. Это подтверждается и результатами работы красноярских железнодорожников. В 2016 году КрасЖД увеличила объемы отправления грузов относительно предыдущего года на 3,5%.

По материалам пресс-службы КрасЖД

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