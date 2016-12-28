В ТК «На Свободном» прокомментировали закрытие «Ле Роя»

Дирекция торгового комплекса «На Свободном» прокомментировала закрытие мультибрендового магазина «Ле Рой». Напомним, торговая точка прекратила свою работу на прошлой неделе.

Ранее хозяин «Ле Роя» Алексей Грузиненко в качестве причины закрытия называл «неадекватное поведение владельцев ТК». Бизнесмен не стал рассказывать подробности конфликта.

Свой комментарий дали представители комплекса. Коммерческий директор ТК Евгений Воног отметил, что у хозяев «Ле Роя» были долги по аренде.

«ИП Грузиненко А.В, добровольно подписав договор аренды для размещения своего магазина, на протяжении долгого периода возглавлял списки дебиторов. Задолженность составляла два и более месяца. До недавнего времени администрация всегда шла на встречу, утверждая гарантийные письма с графиками отсрочек платежей. Но, к сожалению, не только договор аренды, но и графики отсрочек постоянно нарушались, формировались новые, опять нарушались и так далее», — рассказал Воног журналистам DK.ru.

По словам представителя ТК, в итоге владельцы «Ле Роя» заявили об отсутствии денег и невозможности погашения долга до конца года.

«Управляющая компания выслушала и приняла предложение ИП Грузиненко А.В. не увеличивать сумму долга, а досрочно расторгнуть договор», — пояснил Евгений Воног.

Добавим, весь нераспроданный товар перевезли во второй магазин компании, расположенный в ТК «Комсомолл». В планах бизнесменов — открыть еще две торговые точки.