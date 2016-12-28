Красноярцы отдали агентствам микрозаймов почти 1 млрд рублей

Жители Красноярска в 2016 году заплатили микрокредитным организациям около 1 млрд рублей. С января уходящего года займами до зарплаты или пенсии пользовались более 50 тыс. жителей региона. Об этом корреспонденту «Вести-Красноярск» рассказал представитель Центробанка.

«Есть такой показатель — та сумма, которую придётся выплачивать ежемесячно, по сравнению с вашим доходом. Если этот показатель превышает 50%, то есть выплаты и по основному долгу, и по процентам превысят половину вашего дохода, то риск очень высок», — пояснил заместитель управляющего Центробанка в Красноярске Роман Никольский.

По словам банкира, некоторые клиенты попадают в кредитные ямы из-за того, что невнимательно читают условия договора. Так, в документах могут быть указаны переплаты до 700%. Как расплачиваться с такими «космическими» суммами, в документах не сказано. Именно поэтому госбанкиры рекомендуют внимательно относиться к подобным финансовым сделкам.