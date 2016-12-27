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Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования

Главная Экономика
Красноярск
09:13 27 Декабря 2016
банк, кредиты, ипотека, ставка
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Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования. По программе «Ипотечное кредитование с государственной поддержкой» минимальный уровень процентных ставок снижен до 10,8% годовых, по программе «Ипотечное кредитование на приобретение готового и строящегося жилья» до 12% годовых, по программе «Рефинансирование ипотечного кредита в стороннем банке» до уровня 12,5% годовых, по программе «Ипотечное кредитование физических лиц под залог имеющегося жилья» до 13,5% годовых.

Срок кредитования по ипотечным программам – от 3 до 25 лет (30 лет по программе «Ипотека с господдержкой») включительно. Сумма кредита – от 300 тыс. рублей.

Ставки действительны при минимальном первоначальном взносе от 10% от стоимости жилья в зависимости от программы кредитования. В качестве первоначального взноса могут быть приняты государственные субсидии на уплату части первоначального взноса и средства материнского (семейного) капитала. Программа представлена во всех регионах присутствия Банка.

Актуализация ставок по программам ипотечного кредитования сделала предложение Банка УРАЛСИБ одним из лучших на рынке. Согласно исследованию портала Банки.ру программа Банка УРАЛСИБ «Ипотечное кредитование физических лиц с государственной поддержкой» заняла второе место в рейтинге лучших ипотечных кредитов с госсубсидированием.

Подробнее об условиях ипотечных кредитов можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8 800 200-55-20 или телефону в Красноярске 8(391) 266-21-19.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
По материалам ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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