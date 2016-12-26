На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция

«РН-Ванкор» в рамках реализации второго этапа технологического присоединения к Единой национальной энергетической системе (ЕНЭС) ввело в эксплуатацию новую подстанцию «Ванкор» мощностью 220 кВ.

Подстанция обеспечит электрической энергией объекты Ванкорского и Сузунского месторождений и, работая параллельно с Ванкорской ГТЭС, значительно повысит надежность энергоснабжения за счет увеличения мощности от сетей ЕНЭС с 60 до 126,5 МВт.

На сегодняшний день подстанция «Ванкор» 220кВ —это уникальный для Компании энергообъект такого класса, который построен и введён в эксплуатацию за Полярным кругом. Функционирование подстанции обеспечивает воздушная линия электропередач от ПС «Мангазея» (ЯНАО) до ПС «Ванкор» 220кВ длиной 176 км, для повышения устойчивости к аварийным ситуациям установлено дополнительное оборудование к системе противоаварийной автоматики.

Строительство ПС «Ванкор» 220кВ велось с учётом современных требований, предъявляемых к таким объектам. В ходе выполнения работ были соблюдены все требования экологической безопасности и охраны окружающей среды. Для надежной работы подстанции предусмотрены передовые методы эксплуатации объекта с безопасными и комфортными условиями труда персонала.

ООО «РН-Ванкор», дочернее общество НК «Роснефть», является оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера, расположенных в Туруханском и Таймырском муниципальном районах на севере Красноярского края. «РН-Ванкор» также ведет геологоразведочные работы на 26 лицензионных участках в Красноярском крае и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Первый этап технологического присоединения Ванкорского энергорайона к Единой национальной энергетической сети был завершен в марте 2015 г., что обеспечило переток электроэнергии от сетей ЕНЭС в размере 60 МВт. До этого времени Ванкорская газотурбинная электростанция (ГТЭС) являлась единственным источником электроснабжения объектов Ванкорского производственного участка.

Интеграция Ванкорского энергоузла в ЕНЭС значительно повышает надежность снабжения электроэнергией производственных объектов месторождений Ванкорского кластера. Для этих же целей в апреле 2016 года на Ванкоре приступили к строительству ГТЭС «Полярная» мощностью 150 МВт.

По материалам пресс-службы ООО «РН-Ванкор»