СМИ: краевая полиция задолжала адвокатам 18 млн рублей

ГУ МВД по Красноярскому краю задолжало государственным защитникам почти 18 млн рублей. Краевая полиция выплатит долг по зарплате адвокатов только в следующем году. Об этом сообщил «Коммерсанту» вице-президент Федеральной палаты адвокатов России (ФПАР) Андрей Сучков.

Общий долг всех регионов по данному вопросу достиг 700 млн рублей. По словам Сучкова, проблемы с выплатами МВД денег за оказание услуг адвокатами по назначению возникли еще летом этого года. В первую очередь, это связано со сложной экономической ситуацией в регионах, а также с тем, что в 2013 году из бюджета МВД исключили компенсацию госзащитникам как отдельную статью расходов. В связи с этим у полиции просто нет возможности заплатить адвокатам.

«В результате сложилась предзабастовочная ситуация и появились случаи отказов выходить на следственные действия», — пояснил господин Сучков, особо отметив, что ситуация пока не приняла массовый характер.

Особенно Сучков отметил Красноярский край (18 млн), Якутию (долг 12,5 млн), Башкортостан и Хабаровский край (по 10 млн), а также ХМАО и Вологодскую область (по 8,5 млн).

Добавим, что в среднем ставка адвоката по назначению составляет 550 рублей в день, а ежегодные траты по стране достигают почти 4 млрд рублей.