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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Суд снова отказал в банкротстве «КрасАвиа»

Главная Экономика
Красноярск
15:47 23 Декабря 2016
общество, экономика, компания, авиакомпания
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Арбитражный суд Красноярска отказался принимать заявление от элекропредприятия «Энергия» о банкротстве авиакомпании «КрасАвиа». В суде обозначили, что «никаких предпосылок для признании перевозчика несостоятельным нет». Материалы дела опубликованы на сайте инстанции. 

Напомним, иск о банкротстве красноярской авиакомпании поступил в арбитраж еще 14 декабря. Причины такого кардинального требования в деле не указывались.

 В «КрасАвиа», в свою очередь, отметили, что у компании действительно есть долг перед энергетическим предприятием ООО «Энергия». Но авиаперевозчик обязуется вернуть все деньги и закрыть долги. Считать такую крупную компанию банкротом было бы безосновательно, рассказали в пресс-службе. 

«Невозможно одномоментно оплатить накопленные долги, но мы уверены, что сможем рассчитаться с партнерами в рамках среднесрочной перспективы», — заявила пресс-секретарь «КрасАвиа» Анастасия Якименко.

В результате обе компании провели переговоры и решили уладить финансовый конфликт мирным путем. 

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