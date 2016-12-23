Суд снова отказал в банкротстве «КрасАвиа»

Арбитражный суд Красноярска отказался принимать заявление от элекропредприятия «Энергия» о банкротстве авиакомпании «КрасАвиа». В суде обозначили, что «никаких предпосылок для признании перевозчика несостоятельным нет». Материалы дела опубликованы на сайте инстанции.

Напомним, иск о банкротстве красноярской авиакомпании поступил в арбитраж еще 14 декабря. Причины такого кардинального требования в деле не указывались.

В «КрасАвиа», в свою очередь, отметили, что у компании действительно есть долг перед энергетическим предприятием ООО «Энергия». Но авиаперевозчик обязуется вернуть все деньги и закрыть долги. Считать такую крупную компанию банкротом было бы безосновательно, рассказали в пресс-службе.

«Невозможно одномоментно оплатить накопленные долги, но мы уверены, что сможем рассчитаться с партнерами в рамках среднесрочной перспективы», — заявила пресс-секретарь «КрасАвиа» Анастасия Якименко.

В результате обе компании провели переговоры и решили уладить финансовый конфликт мирным путем.