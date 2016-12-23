В Красноярске открылась кофейня «Британские ученые»

В Красноярске официально заработала кофейня «Британские ученые», расположенная на месте кафе «Город» (пр. Мира, 109). Об этом пишет портал DK.ru.

Общая площадь заведения составляет около 50 кв. метров. Кофейня рассчитана на 35-40 посадочных мест и позиционирует себя как «лаборатория эспрессо». На стенах висят портреты ученых и живой мох, а в интерьере преобладают светлые тона.

Помимо кофе, «Британские ученые» предлагают посетителям каши и несколько видов сэндвичей. Средний чек на одного человека — 250 рублей. Работа строится по принципу самоообслуживания.

Напомним, кафе «Город» закрылось в сентябре этого года. Площади заведения разделились на две части, которые заняли «Британские ученые» и «Типичная пельменная».

Фото: Instagram кофейни «Британские ученые»