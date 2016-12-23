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Третий магазин «Leroy Merlin» в Красноярске откроется летом 2017 года

Главная Экономика
Красноярск
10:30 23 Декабря 2016
строительство, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске в 2017 году планируется открытие нового гипермаркета строительных товаров «Leroy Merlin». Это будет уже третий магазин в городе. О своих планах французская компания рассказала газете «Коммерсантъ».

Так, за Уралом в следующем году может открыться сразу пять магазинов — в Омске, Барнауле, Иркутске, Красноярске и Хабаровске. Всего по России количество торговых точек увеличится на 15-20 гипермаркетов. В целом на дальнейшее развитие бренда будет потрачено 30 млрд рублей, что позволит компании нарастить выручку на 25%.

«В марте будет открыт второй гипермаркет компании в Барнауле, в апреле откроется первый магазин в Хабаровске, в июне — третий в Красноярске, в июле — второй в Омске и в сентябре откроется магазин в Иркутске», — рассказал газете глава компании Венсан Жанти.

Добавим, что строительство нового магазина началось на ул. Калинина. Изначально планировалось, что объект будет сдан только в 2018 году. Его площадь составит 17,7 тыс. кв. метров.

Напомним, что в Красноярске уже работает два гипермаркета строительных материалов «Leroy Merlin». Один расположен на ул. 9 мая на площадях ТРЦ «Планета». Второй открылся на правом берегу в районе КрасТЭЦ.

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