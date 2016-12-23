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Сибирское агентство новостей
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Красноярский край одолжит у кредиторов 10 млрд рублей

Главная Экономика
Красноярск
10:04 23 Декабря 2016
кредиты, деньги, долг, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Правительство Красноярского края разместило заявки на привлечение кредиторов, способных одолжить региону 10 млрд рублей. Деньги необходимы для погашения дефицита регионального бюджета. Соответствующие тендеры опубликованы на официальном сайте закупок.

Всего правительством размещены 10 лотов по 1 млрд рублей. Согласно традиционной ежегодной системе, Красноярский край занимает у банков деньги, чтобы рассчитаться со старыми долгами. Банки от таких сделок получают проценты в размере от 10% до 11,8%.

По условиям договора, регион обязуется погасить задолженность до 29 декабря 2017 года. Общий государственный долг региона по итогам 2016 года составил почти 95 млрд рублейС помощью привлечения заемных средств региональные власти надеются увеличить поступление в бюджет в плановом периоде 2017-2018 годов.

Напомним, что ранее в банки обратилась и мэрия Красноярска. Победитель торгов предоставит городу 200 млн рублей и 300 млн рублей сроком на 2 года.

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