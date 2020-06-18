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Медведь БизнесАвто (Toyota Центр Красноярск) – Автодилер года 2020

Главная Автоновости
Красноярск
10:54 18 Июня 2020
автопром, компания, награды и премии
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28 мая 2020 г. были объявлены итоги 6-й ежегодной национальной премии «Автодилер года 2020». В этом году награду в номинации «Организация продаж новых автомобилей» по территориям Урал, Сибирь, Дальний восток получил дилерский центр из г. Красноярска – Медведь БизнесАвто (Тойота Центр Красноярск).  

Лидирующая позиция Медведь БизнесАвто в общероссийском рейтинге подтверждает высокий уровень качества обслуживания и клиентоориентированности, а также является очень значимым событием и большим достижением для автосалона и его сотрудников, начавших свою работу всего 1,5 года назад.

На данный момент уже более 2500 Красноярцев и жителей региона стали счастливыми обладателями новых автомобилей Toyota за время работы автосалона.  Медведь БизнесАвто занимается не только продажей автомобилей, но и предоставляет полный спектр услуг по сервисному обслуживанию, а также приобретению оригинальных запасных частей и аксессуаров. В автосалоне работают первоклассные мастера своего дела – сертифицированные специалисты, прошедшие обучение в Москве, а сами процессы построены по принципу «Клиент на первом месте».

Цель национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» – определить и наградить лучшие дилерские центры и холдинги в сферах организации продаж и сервиса по всей стране. К участию в ней приглашаются все официальные дилерские центры со всей России (около 3,3 тысяч). Итоги подводятся на основе анализа деятельности дилерских центров экспертами агентства «АВТОСТАТ» (на базе полученной интегральной оценки в баллах). При работе над рейтингом все дилерские предприятия были сгруппированы по сегментам с точки зрения размеров бизнеса, позиционирования бренда (дилер Toyota вошел в массовый сегмент) и географического расположения (6 сегментов). Организаторами проекта традиционно выступили аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и «Авито Авто».

Уполномоченный партнер Toyota в Красноярске 

ООО «Медведь БизнесАвто»,
Красноярск, ул. Караульная, 37
тел.: 8 (391) 290–290–0

toyota-medved.ru

По материалам Медведь БизнесАвто 

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