Антикризисное снижение цен на КНП

Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» сообщает о снижении цен на топливо в розничном сегменте. С 10 апреля 2020 года на крупнейшей сети ЗС Красноярского края подешевели ходовые марки бензина АИ-92 и АИ-95 на 35 и 30 копеек, соответственно. Теперь АИ-92 стоит 41,10 руб., АИ-95 — 43,30 руб. за литр.

«В связи с непростой экономической ситуацией, КНП, будучи социально значимым предприятием, принял решение пойти на снижение цен на АЗС на самые популярные марки топлива. Отмечу, с мая 2019 года АО «Красноярскнефтепродукт» не только не повышал цены на нефтепродукты, но и неоднократно снижал их. Если биржевые и отпускные цены заводов-производителей будут демонстрировать динамику понижения, не исключаю дальнейшего снижения цен на топливо на АЗС компании Красноярскнефтепродукт», — заявил Борис Золотарев, генеральный директор АО «Красноярскнефтепродукт».

*Новые цены указаны на стелах АЗС компании Красноярскнефтепродукт. Является публичной офертой.

По материалам АО «Красноярскнефтепродукт»

Фото: АО «Красноярскнефтепродукт»